Mehrere Mülltonnen sind in der Nacht zu Dienstag im Bereich „Kaiserwoog“ in Flammen aufgegangen. Eine Passantin entdeckte den Brand gegen 1 Uhr und verständigte die Rettungsleitstelle. Der Feuerwehr gelang es in kurzer Zeit, den Brand zu löschen. Verletzt wurde niemand, größerer Sachschaden konnte verhindert werden. Doch da die Mülltonnen unmittelbar an einer Hauswand standen, wurde die Dämmung der Wand in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des Gesamtschadens ist nicht bekannt. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.