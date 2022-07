Einen größeren Feuerwehreinsatz hat eine Dunstabzugshaube ausgelöst, die am Freitagabend im Niederkircher Ortsteil Wörsbach in der Olsbrücker Straße in Brand geraten war, informiert die Feuerwehr der VG Otterbach-Otterberg. Während ein Nachbar den Notruf absetzte, unternahm ein Anwohner erste Löschversuche mit einem Feuerlöscher. Alle drei Bewohner, deren Hund sowie der löschende Nachbar blieben unverletzt. „Die Bewohner hatten sehr viel Glück, dass sie noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr aus dem Gebäude kamen und dass sich niemand von ihnen verletzt hatte, da bei unserer Ankunft die komplette Etage der Brandwohnung sehr stark verraucht war“, so Einsatzleiter Danny Schulz. Die Einsatzkräfte löschten den Brand, der sich auf die komplette Küchenzeile ausgedehnt hatte. Zum Teil wurden Küchenelemente entfernt, um an Glutnester zu gelangen. Insgesamt waren drei mit Atemschutz ausgerüstete Trupps in dem Gebäude, die zur Kontrolle zwei Wärmebildkameras einsetzten. Zudem belüfteten die Helfer das Wohnhaus. Der Energieversorger schaltete das Gebäude stromlos. Vor Ort waren auch die Polizei und der Rettungsdienst. Mit insgesamt 32 Helfern und acht Fahrzeugen war die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg rund drei Stunden lang im Einsatz. Die Helfer belüfteten im Anschluss daran das Wohnhaus.