Dichter Rauch kam den ersten Einsatzkräften der Feuerwehr Ramstein-Miesenbach am Montagmorgen entgegen, als diese bei einem gemeldeten Kellerbrand in Katzenbach eintrafen. Wie die Feuerwehr berichtet, bekämpfte ein Trupp unter Atemschutz das Feuer in den Kellerräumen, ein weiterer durchsuchte die oberen Wohnräume und konnte eine Schildkröte sowie eine Katze in Sicherheit bringen. Die Bewohner des Hauses wurden vom Rettungsdienst betreut und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die zwanzig eingesetzten Wehrleute schafften es, den Schaden auf den Keller zu beschränken. Trotz des Brandes, dessen Ursache noch nicht bekannt ist, können die Hausbewohner Weihnachten in den eigenen vier Wänden verbringen, teilt die Feuerwehr weiter mit.