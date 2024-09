Schnell gelöscht hat die Feuerwehr am Montagnachmittag den Brand einer Waschmaschine in der Glockenstraße. Eine Hauseigentümerin alarmierte um 14.20 Uhr die Einsatzkräfte. Wie die Polizei berichtet, hatte sie eine starke Rauchentwicklung und Brandgeruch aus der Waschküche ihres Anwesens bemerkt. Die eintreffenden Feuerwehrleute entdeckten eine in Flammen stehende Waschmaschine und löschten diese. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht davon aus, dass ein technischer Defekt des Gerätes zum Brand geführt hat. Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand am Gebäude kein Schaden.