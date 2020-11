In der Nacht zum Sonntag löschte die Feuerwehr Kaiserslautern einen Brand hinter einem Kamin in einem Wohnhaus auf dem Kotten.

Beim Eintreffen der Feuerwehr sei eine leichte Rauchentwicklung im Flurbereich zu erkennen gewesen, schildert Einsatzleiter Peter Lukas. Ein kleines Feuer im offenen Kamin habe der Hausbesitzer bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr mit etwas Wasser gelöscht. Die Wehrleute untersuchten den Verlauf des Kamins mit einer Wärmebildkamera.

Da diese in der ersten Erkundung nur Temperaturen bis 30 Grad angezeigt habe, sei der Kamin auf seiner gesamten Länge mit einem Kehrgerät gekehrt worden. Sämtlicher entnommener Ruß sei dabei kalt gewesen. Stattdessen fanden die Wehrleute im Erdgeschoss hinter einem Schuhschrank eine warme Stelle, dort habe die Wärmebildkamera mehr als 200 Grad Celsius angezeigt. Diese heiße Stelle sowie die Wand direkt am Kamin wurden geöffnet. „An beiden Stellen zeigten sich verkohlte Holzbalken“, so die Feuerwehr. Nach und nach seien die umliegenden Bereich großflächig geöffnet worden, darunter die Decke im Wohnzimmer. Die Feuerwehr entdeckt verkohlte und teilweise völlig verbrannte Holzbalken in der Wand und in der Decke des Wohnzimmers und löschte den Brand.

Eine Nachbarin gab an, dass sie von ihrem Rauchmelder in der Küche und ihrem Hund geweckt worden sei. Die Feuerwehr kontrollierte auch ihre Wohnung. Da die Frau bereits die Fenster geöffnet hatte, sei zunächst kein weiteres Eingreifen erforderlich gewesen.

Bei dem Einsatz seien zwei Trupps im Einsatz gewesen. Nachdem das Feuer gelöscht war, seien die Reste der Decke und der Kaminverkleidung entfernt worden, bis gesundes Holz zu sehen war. Ein Belüftungsgerät war ebenfalls im Einsatz. Im Verlaufe des Einsatzes und zum Abschluss wurden die Räume beider Häuser auf Kohlenstoffdioxid kontrolliert. Die Ergebnisse der Messungen waren negativ.