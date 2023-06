„Wir hatten in der Nacht zum Mittwoch unheimlich Glück gehabt“, sagt Rüdiger Seifts von der Feuerwehr Kaiserslautern mit Blick auf einen Brand in der Straße „Am Langen Stein“. Wie er am Mittwoch auf Nachfrage mitteilte, wurde kurz nach 0.30 Uhr ein Brand gemeldet. Als die Feuerwehr eintraf, stand ein Holzverschlag in Flammen – nur wenige Meter von einem angrenzenden Getreideacker entfernt. „Das Feld ist trocken, das hätte ruckzuck zu einem ausgewachsenen Flächenbrand werden können“, erläutert Seifts: „Glücklicherweise konnte ein Übergreifen auf das Getreidefeld verhindert werden.“

Neben Kräften der Berufsfeuerwehr waren in der Nacht auch wieder Freiwillige Feuerwehrleute gefragt – denn fast zeitgleich zum Brand des Schuppens wurde in einem Hotel auf dem Betzenberg die Brandmeldeanlage ausgelöst. Dort hatte jemand das sogenannte Freischaltelement abgetreten oder -geschlagen und dadurch den Alarm aktiviert. Der Kasten ist eigentlich dazu da, dass die Feuerwehr im Brandfall an einem Gebäude von außen einen Feueralarm auslösen kann. „Das war rohe Gewalt“, sagt Seifts mit Blick auf den Vandalismus, der zu einem Einsatz geführt hat.