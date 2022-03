[aktualisiert 17.25 Uhr] Ein Wohnhaus in der Straße Am Mühlhebel ist am Sonntag ausgebrannt. Ausgebrochen war das Feuer gegen 12 Uhr. Um kurz nach 16 Uhr war der Brand unter Kontrolle, teilt Heiko Laufer von der Freiwilligen Feuerwehr Weilerbach mit. Die Bewohner konnten rechtzeitig das Gebäude verlassen. Es kam also niemand ernsthaft körperlich zu Schaden. Zwei Feuerwehrleute wurden während des Einsatzes jedoch leicht verletzt. Mit Unterstützung der Kollegen des Landkreises und der Ramstein-Miesenbacher Feuerwehr waren rund 70 Einsatzkräfte mit der Bekämpfung des Brandes beschäftigt. Das war zunächst allerdings nur von außen möglich, da ein Betreten des Gebäudes zu gefährlich gewesen wäre, erläuterte Laufer. Erst gegen 17 Uhr konnte nach der Begutachtung durch Fachleute vom Technischen Hilfswerk (THW) das Haus zumindest teilweise betreten werden. Um diesen einen sicheren Zugang zu dem vom Löschwasser durchnässten Gebäude zu ermöglichen, wurde der Strom abgeschaltet – was kurzfristig auch einige Häuser in der Umgebung betraf. Damit war der Einsatz allerdings noch nicht beendet. Der Innenangriff mit weiterer Begutachtung folgte. Laufer ging um kurz nach 17 Uhr davon aus, dass der Einsatz noch bis in die Nacht hinein dauern werde. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die Wohnhäuser in der unmittelbaren Nachbarschaft kurz nach dem Brandausbruch vorsorglich evakuiert. Noch vor 16 Uhr konnten die Bewohner jedoch wieder in ihre Häuser zurückkehren. Die Brandursache ist noch unklar.