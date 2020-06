In einer Wohnung im zweiten Obergeschoss in der Kaiserslauterer Weberstraße hat am Sonntagnachmittag eine Küchenzeile gebrannt. Wie die Feuerwehr nach dem Einsatz berichtete, konnte sich die Wohnungsinhaberin bereits vor dem Eintreffen der Wehr ins Freie retten. Die Wohnung war stark verraucht, ein Angriffstrupp ging unter Atemschutz ins Gebäude. Das Feuer war im Bereich der Spülmaschine ausgebrochen, sie wurde total zerstört von der Feuerwehr ausgebaut und ins Freie gebracht. Da der Wasseranschluss der Spülmaschine durch das Feuer beschädigt wurde, musste die Wasserversorgung der Wohnung abgestellt werden. Strom- und Gaszufuhr ebenfalls.

Ein aufmerksamer Anwohner in der Glockenstraße hatte die Feuerwehr alarmiert, als er die starke Rauchentwicklung im Dachbereich sah. Durch den frühzeitigen Anruf konnte die Ausbreitung des Feuers auf den restlichen Wohnbereich verhindert werden. Ein Lob von Einsatzleiter Andreas Burchert gibt es auch für die anderen Hausbewohner: „Sie verhielten sich vorbildlich und verließen zügig, aber besonnen das Gebäude. So konnte der Einsatz gut organisiert abgearbeitet werden.“

Während sich die Polizei um die Hausbewohner vor dem Gebäude kümmerte, kam der Rettungsdienst mit Notarzt nicht zum Einsatz, stand allerdings für etwaige Verletzte zur Verfügung.