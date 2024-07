Zu einem kleineren Waldbrand ist es am Dienstag gegen 13 Uhr bei Frankenstein gekommen. Feuerwehr und Polizei mussten ausrücken. Vor Ort brannte eine zirka 25 Quadratmeter große Fläche, berichtet die Polizei. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell eindämmen und löschen. Da das Areal an eine Mountainbike-Strecke angrenzt, wird derzeit davon ausgegangen, dass das Feuer durch eine glimmende Zigarette verursacht wurde. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass immer wieder Feuerwehr- und Polizeieinsätze durch Zigaretten oder andere glimmende oder brennende Gegenstände, die sorglos weggeworfen werden, leichtsinnig oder fahrlässig verursacht werden.