Die Feuerwehr Kindsbach bekommt ein neues Fahrzeug. Der Verbandsgemeinderat Landstuhl hat in seiner jüngsten Sitzung den Auftrag an eine Firma aus Luckenwalde in Brandenburg für die Lieferung eines Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug 20 erteilt. Diese Firma bietet das Fahrzeug für 505.101 Euro an. Die Kostenprognose habe bei 435.000 Euro gelegen, gab Bürgermeister Peter Degenhardt bekannt. Auch hier wäre die Kostensteigerungen wie überall zur Zeit spürbar.