Der Leiter des Referats Feuerwehr und Katastrophenschutz Kaiserslautern, Thomas Höhne, fordert „massive Investitionen in den Tiefbau, vor allem in den Brückenbau“. In diesen Bereich investiere die Stadt seit Jahren zu wenig Geld. Wenn eine Straße oder eine Brücke für Monate nicht mehr befahren werden könne, habe das Auswirkungen auf die Einsatzgrundzeit. Schließlich müssten Einsatzfahrzeuge Umwege in Kauf nehmen, um zu einem Unfall oder einem Brand zu kommen.

Insgesamt sind im Stadtgebiet 13 der 47 Brücken in einem kritischen oder sogar ungenügenden Zustand.