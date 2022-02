Das stürmische Wochenende hat der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg Arbeit beschert. Wie sie berichtet, drohte am Freitag ein hölzerner Strommast auf die L382 zwischen Otterberg und Mehlingen zu stürzen. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab und leuchtete den Bereich aus. In Zusammenarbeit mit dem örtlichen Stromversorger wurde das Kabel demontiert und der abgebrochene Holzmast beseitigt. Während des Einsatzes war die Landesstraße zeitweise voll gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Außerdem waren mehrere Häuser am Ortsausgang von Otterberg zeitweise ohne Strom. Fast zwei Stunden lang war die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg im Einsatz. Die Drehleiter wurde eingesetzt, um das Kabel am Strommast zu demontieren. Am Samstag folgte dann ein weiterer Einsatz in Otterberg. Hier beseitigte die Feuerwehr einen umgestürzten Baum auf dem Heiligenmoscheler Berg. Dazu setzen die Einsatzkräfte eine Kettensäge ein.