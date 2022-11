Die Feuerwehr übt im Wald oberhalb der Newhamstraße am 30. November sowie am 3. Dezember den speziellen Einsatz mit Motorsägen. An einem Spannungssimulator werde trainiert, mit der Motorsäge unter Zug- und Druckspannung stehendes Holz gefahrlos und sicher zu schneiden, ohne dass die Säge steckenbleibt, teilte die Stadtverwaltung mit. Das erlernte Wissen könne später bei den Einsätzen unterstützend angewandt werden.

Während der Übungstage sind aus Gründen der Sicherheit die Waldwege gesperrt. An die Waldbesucher ergeht der dringende Appell der Feuerwehr, die Sperrungen zu beachten. Das bei den Übungen anfallende Holz wird als Brennholz verarbeitet und mit zeitlicher Verzögerung aus dem Waldstück abtransportiert.