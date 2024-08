Mit dem Anbau der Atemschutzwerkstatt an der Feuerwache Enkenbach-Alsenborn wurde bereits begonnen. Damit einher geht die Sanierung des Daches, da für den Anbau in die Dachkonstruktion eingegriffen wird. Darüber beriet der Verbandsgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung.

Nur ein Angebot lag der Verwaltung nach Ablauf der Submissionsfrist für die Dachsanierung der Feuerwache Enkenbach-Alsenborn vor. Wie René Schaal, der Leiter der Bauabteilung der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn, den Ratsmitgliedern mitteilte, bietet die Firma Holzbau Müller aus Pirmasens die Arbeiten für knapp 110.000 Euro an. Etwas weniger, nämlich 105.000 Euro, seien dafür im Haushalt vorgesehen gewesen, es sei also „fast eine Punktlandung“. „Mit den Abbrucharbeiten des alten Daches wurde schon begonnen, daher brauchen wir dringend die Beauftragung“, verwies Schaal auf eine gewisse Dringlichkeit.

Die FWG-Fraktion wollte wissen, wieso an der Konstruktion eines Stehfalzblechs auf einer Holzschalung mit Dämmung bei der Ausschreibung festgehalten wurde, obwohl es in der Vergangenheit Probleme mit der Dichtigkeit des so gebauten Daches gegeben habe. Das sei so mehrfach in Ausschüssen und im Rat beschlossen worden, erwiderte Schaal. Am Ende fiel das Votum für die anbietende Firma einstimmig aus.