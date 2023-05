Zwei Wohnanhänger sind in der Nacht auf Donnerstag in Flammen aufgegangen. Gegen 0.50 Uhr informierte die Integrierte Leitstelle die Polizei über das Feuer in der Hauptstraße auf einem Grundstück zwischen einer Firma und den Bahngleisen. Als eine Streife wenig später vor Ort eintraf, war die Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt, berichtet die Polizei. Ersten Ermittlungen zufolge war ein Wohnanhänger, der auf dem Areal stand, aus noch ungeklärten Gründen in Flammen aufgegangen. Das Feuer griff dann auf einen zweiten Wohnanhänger in unmittelbarer Nähe über. Beide Anhänger brannten vollständig aus. Der Sachschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.