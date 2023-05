Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der TuS Dansenberg hat sich am Samstag im ersten Heimspiel der Pokalrunde gegen den ambitionierten TV Gelnhausen einen Punkt erkämpft. Die Mannschaft von Trainer Marco Sliwa machte mit der Unterstützung der Zuschauer nach der Pause einen Vier-Tore-Rückstand wett. Beim 24:24 (10:14) lag in der hitzigen Schlussphase sogar noch ein Sieg in der Luft.

Eins vorweg: Das Spiel der beiden Favoriten auf den Sieg in der Gruppe C hätte bessere Schiedsrichter verdient gehabt. Die beiden Unparteiischen agierten in vielen Situationen unglücklich und