Nach dem Brand in der Mainzer Straße am Wochenende tappt die Polizei nach wie vor im Dunkeln. Eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Westpfalz erklärte, die Brandursache stehe nach wie vor nicht fest. Ein Gutachter sei vor Ort gewesen. Er könne aber weder einen technischen Defekt, noch Brandstiftung ausschließen.

In einem Mehrfamilienhaus war mitten in der Nacht ein Feuer ausgebrochen, zwei Menschen mussten mit Rauchvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Für Aufregung hatte zunächst gesorgt, dass in dem Gebäude vor einiger Zeit Asylbewerber untergebracht waren. Das ist nach Angaben der Stadtverwaltung aber schon länger nicht mehr der Fall.