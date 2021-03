[Aktualisiert 22.10 Uhr] In der Pariser Straße in Kaiserslautern hat es am Mittwochabend gebrannt. Das hat die Polizei mitgeteilt. Welches Ausmaß das Feuer in einem Gebäude zwischen Kuhnstraße und Schalkstraße hatte, ist noch nicht bekannt. Derzeit habe die Polizei keine Kenntnis von Verletzten, hieß es auf RHEINPFALZ-Nachfrage.

Der Bereich war wegen der Löscharbeiten einige Stunden gesperrt, wurde kurz nach 22 Uhr aber wieder für den Verkehr freigegeben.

Wir berichten weiter.