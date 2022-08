Ein Feuer ist am späten Montagabend in einem Kfz-Betrieb in der Hauptstraße in Hochspeyer ausgebrochen. Gegen 22.25 Uhr wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei alarmiert. Die Wehrleute brachten die Flammen schnell unter Kontrolle, teilt die Polizei mit. Verletzt wurde niemand. Aktuell geht die Polizei davon aus, dass ein technischer Defekt an einem im Ausstellungsraum befindlichen Auto Ursache für den Brand war. Es dürfte Sachschaden im sechsstelligen Bereich entstanden sein.