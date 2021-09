Eine starke Rauchentwicklung in einem Waldstück am nördlichen Stadtrand haben aufmerksame Zeugen am Samstagmorgen bemerkt und daraufhin die Feuerwehr und die Polizei verständigt.

Vor Ort fand die Feuerwehr eine Art übergroße Feuerstelle: ein großes Quadrat auf dem Waldboden, das aus mehreren zusammengelegten dicken Baumstämmen und größeren Ästen „eingefasst“ war. Das Holz der „Einfassung“ hatte teilweise schon Feuer gefangen, in der Nähe stehende Bäume wurden ebenfalls durch die Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Die Einsatzkräfte löschten die Flammen, bevor sie sich weiter ausbreiten konnten.

An der „Feuerstelle“ hielten sich zu diesem Zeitpunkt zwei alkoholisierte Männer auf. Weil die beiden 24 und 21 Jahre alten Männer Ruß an Händen und Kleidung hatten und einer ein Feuerzeug bei sich trug, wurden sie für weitere Maßnahmen mit zur Dienststelle genommen. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.