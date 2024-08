Wegen eines Brandes sind Feuerwehr und Polizei am Donnerstagnachmittag in ein Waldgebiet bei Hochspeyer ausgerückt. Das Feuer war aus noch ungeklärter Ursache im Bereich „Karlshübel“ nahe eines Vereinsheims ausgebrochen. Die Wehrleute konnten den Brand nach Angaben der Polizei schnell löschen, sodass sich der Schaden auf eine Fläche von rund 40 Quadratmetern begrenzt. Die Kripo ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung und bittet um Hinweise darauf, wem in dem Bereich zwischen 15 und 16 Uhr verdächtige Personen aufgefallen sind: Telefon 0631 3692620.