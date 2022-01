Als am Dienstag um 10.23 Uhr bei der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach der Alarm „Brand im Sägewerk“ einging, waren alle höchst angespannt. Vor Ort im Industriezentrum Westrich gestaltete es sich dann in der stark verrauchten Halle zunächst schwierig, den Brandherd zu erreichen. Zwei Trupps mit Atemschutz gelangten nur über mehrere Treppen zu der Maschine, die Feuer gefangen hatte. Dort trafen sie auch einen Mitarbeiter an, der selbst versucht hatte, den Brand zu löschen. Er musste an den Rettungsdienst übergeben und mit Verdacht einer Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht werden.

Belüftung dauert lange

Das Löschen des Feuers selbst sei dann kein Problem gewesen, wie der stellvertretende Wehrleiter Matthias Hecktor berichtete. Aber die anschließende Belüftung des Bereiches habe länger als üblich gedauert, weshalb der Einsatz auch erst gegen 13 Uhr beendet werden konnte. 24 Feuerwehrleute waren mit fünf Fahrzeugen vor Ort. Eine Brandwache musste nicht eingerichtet werden.