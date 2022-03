Ein Auto ist am Dienstagmittag in der Industriestraße in Kindsbach ausgebrannt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat der Wagen der 19-jährigen Fahrzeugführerin aufgrund eines technischen Defektes Feuer gefangen, berichtet die Polizei. Die Freiwillige Feuerwehr brachte den Brand in wenigen Minuten unter Kontrolle. Betriebsstoffe des Autos gelangten in die Kanalisation. Für die Umwelt bestehe jedoch keine Gefahr, da die Kanalisation an der Einleitungsstelle direkt an die Kläranlage angeschlossen sei. Die Fahrzeugführerin klagte über Übelkeit und wurde wegen des Verdachtes auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Vor Ort waren Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Landstuhl, der Unteren Wasserbehörde und der Verbandsgemeinde Landstuhl.