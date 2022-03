Dass ein Grundstück brennt, meldeten am Samstagnachmittag mehrere Anwohner. Wie die Polizei berichtet, stand ein verwildertes Areal im Bereich der Balthasarstraße in Flammen. Das Feuer breitete sich auf rund 2000 Quadratmetern des etwa 6000 Quadratmeter großen Grundstücks aus. Die Freiwillige Feuerwehr Ramstein-Miesenbach konnte den Brand zügig löschen. Durch die Hitzeentwicklung wurde ein Banner, welches am angrenzenden Tennisheim des TC Ramstein angebracht ist, beschädigt. Eine Gefahr für angrenzende Wohngebäude bestand nicht. Es kamen keine Personen zu Schaden. Die Brandursache ist noch unbekannt. Die Ermittlungen laufen.