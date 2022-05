Die Bürgerbus-Initiative repräsentiert am Sonntag, 22. Mai, den Landkreis Kaiserslautern beim Festumzug des Rheinland-Pfalz-Tages in Mainz. Unter der Zugnummer 45 startet der Bürgerbus Emil aus Hütschenhausen stellvertretend für die zehn Bürgerbus-Angebote des Landkreises. Am Steuer sitzt Matthias Mahl, der Vorsitzende des Bürgerbusvereins Hütschenhausen. „Mit diesem Beitrag wollen wir das große ehrenamtliche Engagement würdigen, mit dem Bürger für die Mobilität in ihren Dörfern sorgen. Daher ist es mir auch ein Anliegen, als Copilot den Emil zum Landesfest in Mainz zu begleiten“, betont Landrat Leßmeister.