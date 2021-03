Eine 39-jährige Frau hat sich – offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation – am Sonntagnachmittag in der Innenstadt mit der Polizei angelegt.

Vorausgegangen war ein Anruf ihrer Schwester bei der Polizei, weil die Frau gedroht hatte, sich das Leben zu nehmen, ist im Polizeibericht dokumentiert. Im Rahmen einer sogenannten Nahbereichsfahndung konnten die Beamten die 39-Jährige finden. Auf die Ansprache der Polizeibeamten reagierte sie aggressiv, und sie versuchte zu fliehen. Die Beamten holten die Frau ein und brachten sie zu Boden.

Anschließend nahmen sie die Frau, auch zu ihrem eigenen Schutz, vorläufig fest. Gegen die Festnahme leistete die 39-Jährige massiven Widerstand, verhielt sich hochaggressiv und beleidigte die eingesetzten Beamten. Der dazugerufene Rettungsdienst brachte die Frau schließlich in eine Fachklinik.