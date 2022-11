Festklänge stehen auf dem Programm bei der nächsten Ausgabe der Konzertreihe „Sonntags um 5“ am zweiten Advent in der Fruchthalle Kaiserslautern. Es spielt die Deutsche Radio Philharmonie, und Karten gibt es auch noch.

Märchenhafte Opernklänge aus „Hänsel und Gretel“ und mit der „Carol Symphony“ von Victor Hely-Hutchinson das erste Christmas Medley der klassischen Musikgeschichte – es weihnachtet bei der Deutschen Radio Philharmonie. Im festlichen Programm von „Sonntags um 5“ am Sonntag, 4. Dezember, 17 Uhr, in der Fruchthalle verbergen sich Glanzmomente der Opernliteratur wie Humperdincks „Abendsegen“ und die anschließende „Traumpantomime“, aber auch manch andere musikalische Preziosen wie „Mariä Wiegenlied“ von Max Reger und „Ist ein Traum, kann nicht wirklich sein“ aus dem Rosenkavalier.

DRP-Chefdirigent Pietari Inkinen hat zwei erfolgreiche junge Sängerinnen eingeladen: Die Sopranistin Elsa Benoit war bereits fünf Jahre lang Ensemblemitglied der Bayerischen Staatsoper und stand in diesem Sommer in Glyndebourne auf der Bühne; die Mezzosopranistin Sarah Romberger debütierte am Theater in Bregenz in Mozarts „La clemenza di Tito“, ist im Konzertfach unterwegs und gestaltet mit großer Leidenschaft Liederabende. Markus Brock führt durch das Programm.

Karten...

... für das Konzert gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information, Fruchthallstraße 14, 0631 365-2316 und bei allen weiteren Vorverkaufsstellen.