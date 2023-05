Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Entgegen anderslautender Ankündigungen wird es auch in diesem Jahr kein städtisches Rockfestival in Kaiserslautern geben. Auf RHEINPFALZ-Anfrage machten weder die Stadtverwaltung noch das Jugendparlament konkrete Angaben zu einem neuen Anlauf für die mehrtägige „Barbarockstar“-Veranstaltung, die in den beiden Vorjahren jeweils kurzfristig abgeblasen worden war.

Die Vorarbeiten für die geplante Großveranstaltung liefen unter Federführung des Kulturamts, also einer Abteilung der Stadtverwaltung. Für die überraschende Absage