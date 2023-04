Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Musik von weit weg ganz nah heranholen, das gelang dem Gesangsensemble Vox Clamantis am Samstag in der Abteikirche Otterberg auf eindrucksvolle Weise. Im Rahmen des Festivals „Via Mediaeval, Musik und Räume des Mittelalters“ erlebten 120 Besucher in der großartigen Akustik des Gotteshauses Erlebnis-Musik zum Mitfühlen.

Sachte schreiten die Sängerinnen mit schier unhörbarem Pianissimo-Gesang vom Eingangsportal her durch den Mittelgang, während sich die Sänger schon im Chor des Gotteshauses