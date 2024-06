Das war am Donnerstag zum 10. Festival der Kulturen („Sound of the World“) im Kulturgarten der Kammgarn ein Auftakt nach Maß. Das Antonio Andrade Trio aus Malaga, Andalusien, bot mit seiner authentischen Flamenco-Show ganz großes Kino.

Auf seiner Flamenco-Gitarre, die etwas kleiner und leichter ist als eine Konzertgitarre, eröffnete Antonio Andrade die Show. Nach wenigen Takten wird klar: Hier spielt und kocht der Chef persönlich.