Ein sardischer Trompeter und ein kubanischer Pianist, eine französisch-senegalesische Singer-Songwriterin mit hypnotischen, tiefgründigen Klagen und ein verrücktes Quintett, das die Besucher tief ins Pariser Nachtleben entführt. All das bietet das dreitägige Festival der Kulturen im Kulturzentrum Kammgarn. Am Donnerstag, 3. Juni, 19.30 Uhr startet das 7. „Sound oft the World“-Festival.

Auf geht’s ins Quartier Latin und Montmartre! Les Yeux d’la Tête nimmt das Publikum am Donnerstag, 3. Juni, mit in eine aufregende Welt. Das Konzert ist bereits ausverkauft.