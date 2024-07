Rund 1000 E-Scooter, so schätzt die Stadtverwaltung, sind in Kaiserslautern im Einsatz. Was für die Nutzer der mit Strom angetriebenen Roller ein Vorteil ist – die Teile können quasi überall mit einer App fürs Smartphone aktiviert und genutzt werden und genauso leicht auch wieder abgestellt werden –, bringt andere Verkehrsteilnehmer zeitweise auf die Palme: Sie versperrten Gehwege, lägen überall rum, seien dadurch Verkehrshindernisse, ist immer wieder zu hören und zu lesen, auch in Leserbriefen an die RHEINPFALZ. Die Stadtverwaltung lenkt den Gebrauch von E-Scootern weiter in geregelte Bahnen. In der Innenstadt werden acht Abstellflächen für die Fortbewegungsmittel eingerichtet, was verhindern soll, dass geparkte Roller Gehwege versperren und für Fußgänger gefährlich werden. Die Stadt hat sich akademischen Beistand für das Problem geholt.

