Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Für ein zweitägiges Theaterfest standen nach der Sommerpause die Türen zum Pfalztheater am Samstagnachmittag endlich wieder ganz weit offen. Mit dem Blick hinter die Kulissen und auf die Bühnen bot der erste Tag ein spannendes Erlebnis mit ganz viel Spaß. Ein nicht ganz vollständiger Rundgang mit einem Zwischenstopp auf der Damentoilette.

Einfach mal den Nachwuchs hereinbitten und schauen, was er so drauf hat in Sachen Orchesterleitung oder als Statist: Unter dieser Devise hätte ein Teil des ersten Festtags stehen können.