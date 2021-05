Die Internet-Übertragungen der freien Kulturszene stoßen auf unerwartet breites Interesse. Die Live-Streams aus Fruchthalle und Benderhof wurden in den vergangenen vier Wochen bereits 130.000 Mal aufgerufen. Derweil bleibt angestellten Ensemblemitgliedern des Pfalztheaters die Mitwirkung weiterhin verwehrt.

Während die Intendanz auf eine RHEINPFALZ-Anfrage vom 10. April noch immer nicht reagiert hat, erläuterte der Bezirksverband Pfalz als Träger des Theaters die Gründe für das „Auftrittsverbot“. Nach Worten des Bezirksverbandsvorsitzenden Theo Wieder sei die Einstellung des Theaterbetriebs bereits vor dem Start der Internet-Streams beschlossen worden.

Angesichts der Coronakrise habe man sich entschlossen, „im Interesse des Gesundheitsschutzes für die gesamte Belegschaft“ auf öffentliche Vorstellungen zu verzichten: „Dahinter steht eindeutig die Botschaft: Bleibt zu Hause.“ Um die vielfältigen Aktivitäten und Institutionen des Bezirksverbands dennoch zu dokumentieren, sei die Veranstaltungsreihe „Grüße aus den Einrichtungen“ begründet worden. Auch die „Notes from Home“, die einzelne Mitglieder des Pfalztheaters ins Netz stellen, seien aus dieser Situation entwickelt worden. Allerdings gehen diese Beiträge nicht auf eine Initiative des Theaters zurück, sondern auf das Engagement einzelner Ensemblemitglieder.

„Tolle Alternative, die aller Ehren wert ist“

Die Kurzfilme entstehen ausschließlich in den eigenen vier Wänden der Mitwirkenden. Bei Gruppendarbietungen – etwa mehrstimmigen Musiknummern – werden die Einzeldarbietungen nachträglich zusammengeschnitten. So wurde am Wochenende eine Neuinterpretation des Rock-Klassikers „We Are The Champions“ hochgeladen, in der 85 Sänger, Schauspieler, Tänzer und Orchestermitglieder mitwirken.

Die Ensemblemitglieder am Pfalztheater sind fest angestellte Bedienstete des Bezirksverbands. Mit den Live-Streams sollen dagegen Verdienstausfälle von frei schaffenden Künstlern abgefedert werden. „Insofern ist das eine tolle Alternative, die aller Ehren wert ist“, betont Wieder. „Sie dient aber vorrangig der freien Szene, die ja jetzt komplett darnieder liegt.“

Fruchthalle und Benderhof sind losgelöst vom Pfalztheater

Die Übertragungen aus der Fruchthalle wurden vom städtischen Kulturamt begründet, weitere Live-Beiträge stellt die Gaststätte Benderhof ins Netz. Das Pfalztheater ist dagegen eine Einrichtung des Bezirksverbands und wird von der Stadt nur zum Teil mitfinanziert. Einig sind sich alle Beteiligten, dass die mit der Corona-Krise einher gehenden Einbußen frei schaffender Künstler aufgefangen werden müssen.

Vor diesem Hintergrund hatte das „Kulturwerk Pfaff“, in dem mehrere Institutionen der freien Szene in Kaiserslautern zusammengeschlossen sind, das Pfalztheater um Unterstützung und Mitwirkung gebeten. Eine vom 1. April datierende Nachricht des „Kulturwerks“ wurde vom Theater nicht beantwortet. Inoffizielle Begründung: Es fehle ein klar identifizierbarer Ansprechpartner.

Intendant Urs Häberli hat sich seit Beginn der Coronakrise nicht öffentlich zu Wort gemeldet. Die Intendanten der Drei-Sparten-Häuser in Koblenz, Mainz und Trier sprechen via Internet sowohl das Publikum als auch ihre Belegschaft direkt an. Häberlis Vorgänger Johannes Reitmeier, der 2012 von Kaiserslautern nach Innsbruck wechselte, stellte diese Woche eine kleine Ansprache an die Theaterbesucher ins Internet. Eine andere Möglichkeit, im Gespräch zu bleiben, führen die Theater Wiesbaden und Mainz vor: Sie haben die Vorstellung ihres Programms für die kommende Saison vorgezogen.

