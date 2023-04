Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit Montag rollen die Bagger in der Kantstraße. Die Stadtwerke Kaiserslautern (SWK) investieren 9,5 Millionen Euro in ein neues Leitungsnetz, um umweltschonende Wärme aus dem Heizkraftwerk Karcherstraße in das Wohngebiet rund ums Stadion zu bringen.

Im vergangenen Jahr erst wurde der PRE-Park ans Fernwärmenetz angeschlossen, jetzt kommt der Betzenberg an die Reihe. Die Erschließung des Wohngebietes mit Fernwärme sei für die