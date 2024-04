Die Fernsehserie „Rote Rosen“ bringt es seit November 2006 auf bisher 22 Staffeln mit 4000 Folgen. Von Anfang an dabei war der Schauspieler Gerry Hungbauer. Im TV-Kanal One, der die alten Episoden wiederholt, können ihm die Zuschauer derzeit noch einmal begegnen. Fürs hiesige Publikum ist es ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten, denn Hungbauer spielte früher am Pfalztheater Kaiserslautern.

Vier Spielzeiten lang gehörte Gerry Hungbauer dem Ensemble des Lauterer Theaters an. Leider hat er auf eine Gesprächsanfrage der RHEINPFALZ an seine Agentur nicht geantwortet. Immerhin geht aus dem Deutschen Bühnen-Jahrbuch von 1998 hervor, dass er damals in Stockborn bei Erfenbach lebte.

Intendant Pavel Fieber holte den gebürtigen Münchner, der in seiner Heimatstadt ein dreijähriges Schauspielstudium absolviert hatte, 1992 in die Pfalz. Erstmals erlebten ihn die Lauterer im Stück „Lila“ von Kerstin Specht: als Schiffskoch, der zum Entsetzen seiner Mutter eine schöne Philippinin mit nach Hause bringt und heiraten will. Mit ihm standen Ingrid Mirbach und die Deutsch-Iranerin Sohila Barfi auf der Bühne, Regie führte Armin Halter.

Bebrillter Puck im „Sommernachtstraum“

Der kürzlich verstorbene Schweizer gab ihm außerdem die Rolle des schönen Nichtsnutz Alfred in den „Geschichten aus dem Wienerwald“ und besetzte ihn neben Heidrun Gärtner in „Kasimir und Karoline“. Ferner erschien er als verliebter Verkäufer Cornelius im Musical „Hello Dolly“, als nerviger Bruder in der „K-Town-Story“, als James-Dean-Verschnitt in Edward Bonds „Gerettet“ und als Brechts „Schweyk im Zweiten Weltkrieg“.

Sehr einprägsam war sein Äußeres als Puck im „Sommernachtstraum“, weil ihn Regisseur Matthias Schulze 1994 zum bebrillten Woody-Allen-Double machte. Drei Jahre später spielte er neben Rainer Doppler und Reinhard Karow im Stück „Kunst“ von Yasmina Reza, in dem eine Männerfreundschaft im Angesicht eines modernen Gemäldes zu zerbrechen droht.

Fünf Jahre lang in Kaiserslautern

Nach fünf Jahren an der Lauter wechselte Gerry Hungbauer 1997 mit Pavel Fieber ans Badische Staatstheater nach Karlsruhe. Spätere Engagements führten ihn nach Stuttgart, Bern, Frankfurt, Hannover und Hamburg. Gastspiele gab er bei den Festspielen in Mayen, Wunsiedel und Lüneburg.

Darüber hinaus steht er seit 1990 vor der Fernsehkamera, unter anderem im „Forsthaus Falkenau“ und bei den „Fallers“, am „Tatort“ sowie bei „Derrick“ und den „Rosenheim-Cops“. Zum populären Star wurde er schließlich durch die Seifenoper „Verbotene Liebe“. In über 450 Folgen spielte er einen Freiherrn aus altem Adel, der durch eine Affäre seine Ehe ruiniert und später gemeinsam mit der betrogenen Gattin an Bord seiner Luxusjacht ums Leben kommt.

Bekanntheit durch „Verbotene Liebe“

Sein Abgang aus den „Roten Rosen“ war anders. Seit der allerersten, am 6. November 2006 ausgestrahlten Folge spielte Hungbauer den Steuerberater, Kommunalpolitiker und Naturschützer Thomas Jansen, der es im Lauf der Handlung auf zwei Witwerschaften und eine Scheidung bringt. Die Darstellerin seiner Mutter, Brigitte Antonius, hat übrigens am gleichen Tag Geburtstag wie Gerry Hungbauer.

Die „Roten Rosen“ werden in Lüneburg gedreht. Antonius und Hungbauer gehören zu den beständigsten Darstellern. Lange Jahre sind oder waren auch Hermann Toelcke, Maria Fuchs, Jelena Mitschke, Hakim-Michael Meziani, Anja Franke, Katja Frenzel, Lara-Isabelle Rentinck und der in Saarbrücken geborene Claus Dieter Clausnitzer zur Dauerbesetzung.

Von den Autoren „hinausgeschrieben“

Gerry Hungbauer wurde als Thomas so populär, dass er sogar eine Nominierung für den kurzlebigen „,Daily-Soap’-Preis“ erhielt. Nach zwei längeren Abwesenheiten kehrte er 2019 ins Rosenland zurück. Er war ebenso überrascht wie die bundesweite Fernsehgemeinde, als die Drehbuchautoren seine Filmfigur aus der Serie „hinausschrieben“.

Demnach wanderte Sympathieträger Thomas vor zwei Jahren nach Brasilien aus; die Zuschauerinnen dürfen auf eine Rückkehr also zumindest hoffen. In den aktuellen Folgen ist Gerry Hungbauer nicht mehr dabei. Aber seine Fans können die Wiederholung sowohl der „Verbotenen Liebe“ als auch der „Roten Rosen“ derzeit an jedem Werktag nachmittags in One verfolgen.

Rückkehr zu den „Roten Rosen“ ist denkbar

Der 63-jährige Schauspieler knüpft derweil an seine Bühnenarbeit an. Seit September spielte er am Essener Aalto-Theater den Professor Higgins im Musical „My fair Lady“, die letzte Vorstellung fand im Februar statt. Als ihn die „Bunte“ unlängst auf eine mögliche Rückkehr zu den „Roten Rosen“ ansprach, sagte Gerry Hungbauer: „Thomas würde mit seiner brasilianischen Frau zurückkommen und eine Sambaschule eröffnen.“

Womöglich hat ja ein Mitglied des Drehbuch-Teams das Interview gelesen.