Nach drei Monaten Unterbrechung wegen der Corona-Pandemie wurde am vergangenen Wochenende der Kampfbetrieb in der Regional- und Oberliga wieder aufgenommen. Am Samstag steigen die Oberliga-Gewichtheber der TSG Kaiserslautern gegen den AV Speyer II in das Wettkampfgeschehen ein.

Doch läuft alles anders, denn der Gewichtheberverband hat sich was Besonderes einfallen lassen, um seine Athleten zu schützen und Infektionen zu vermeiden. So finden keine Präsenzkämpfe statt,