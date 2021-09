Zum vierten Mal bietet das Land Rheinland-Pfalz in den Herbstferien 2021 den Schülern von der ersten bis zur neunten Klasse die kostenlose Möglichkeit, in der Ferienschule Unterrichtsstoff aufzuarbeiten.

Für die Herbstschule RLP haben sich Lehramtsstudierende, Lehrkräfte, pädagogisches Personal und Oberstufenschüler als ehrenamtliche Tutoren gemeldet. Das Angebot umfasst Nachhilfe in den Fächern Deutsch und Mathematik, bei Bedarf auch Englisch. Die Schüler können sich wahlweise für die erste oder zweite Angebotswoche entscheiden. Dabei werden sie in kleinen Gruppen betreut und individuell durch den Lernstoff begleitet, darüber informierte die Stadtverwaltung.

In Kaiserslautern findet der Unterricht für die Schülerinnen und Schüler der Klassen eins bis vier an der Grundschule Geschwister-Scholl statt, für Schülerinnen und Schüler der Klassen fünf bis neun an der Lina-Pfaff-Realschule plus.

Anmeldungen sind online auf www.kaiserslautern.de/herbstschulerlp möglich. Anmeldeschluss ist Montag, der 27. September.