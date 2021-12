Unbekannte haben am frühen Mittwochmorgen die Scheiben einer Gaststätte in der Marktstraße beschädigt, wie die Polizei mitteilt. Zwischen 2 Uhr und 2.30 Uhr wurde die Fensterfront eingeschlagen. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 3.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen, denen Personen aufgefallen sind oder die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.