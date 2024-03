Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wie die Kunst entsteht: Der Kaiserslauterer Musiker Willi Müller betreibt in Föckelberg ein Produktionsstudio. Sein Hang zum Perfektionismus treibt ihn zu Höchstleistungen an – so hat er noch ein Studium als Tontechniker draufgesetzt.

In unseren Hausbesuchen der Reihe „Wie die Kunst entsteht“ haben wir bisher meist Musiker getroffen, die mit überschaubaren räumlichen und technischen Möglichkeiten ihre