Im vergangenen September wäre der Gründer des Stadtmuseums Kaiserslautern, der Konservator und Heimatforscher Theodor Zink (1871 bis 1934), 150 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass gestaltet das Stadtmuseum (Theodor-Zink-Museum/Wadgasserhof) in Kooperation mit der Bezirksgruppe des Historischen Vereins der Pfalz eine kleine Feierstunde mit Vortrag von Museumsleiter Bernd Klesmann. Diese findet am Freitag, 15. Oktober, um 19 Uhr in der Scheune des Museums statt. Der Eintritt ist frei.

Die Dauerausstellung im Stadtmuseum ist der Geschichte der Stadt Kaiserslautern und der Region gewidmet und stellt die wichtigsten Ereignisse und Epochen von den frühesten Siedlungsspuren bis in die Gegenwart dar.