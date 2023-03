Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was Bürger ärgert: Im Notfall ist ein Straßenname zur Orientierung für Rettungskräfte unabkömmlich. Doch den gibt es laut den Pächtern Andreas Lenhardt und Gerald Porsch in der Kleingartenanlage „Hüttenkopf“ nicht. Das führte in der Vergangenheit schon mehrfach zu Verwirrung.

Nicht mal ein kleiner Hinweis verweist auf die Kleingartenanlage „Hüttenkopf“, die etwas abgelegen an der Entersweilerstraße liegt. Lediglich ein