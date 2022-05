Einen Gullydeckel haben Diebe in der Vogelgesangstraße in Hochspeyer gestohlen – und damit eine Gefahrenstelle geschaffen. Ein Zeuge stellte den Diebstahl am Sonntag fest, meldete ihn der Polizei und sicherte das Loch vorsorglich ab. Wie die Polizei mitteilt, berichtete der Mann, dass er in der Nacht zuvor zwischen 1.30 und 2 Uhr ein Geräusch gehört und nachgeschaut hatte. Er konnte aber nur noch eine etwa drei- bis vierköpfige Gruppe sehen, die sich in Richtung Hauptstraße bewegte. Ob sie etwas mit dem Diebstahl zu tun hat, ist unklar. Von dieser Gruppe ist lediglich bekannt, dass ein männliches Mitglied auffallend groß und weiß gekleidet war. Die Polizei bittet um weitere Zeugenhinweise unter Telefon 0631 369 - 2150.