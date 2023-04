Die Brandmeldeanlage im Gebäude der Kreisverwaltung in der Kaiserslauterer Lauterstraße hatte am Freitag gegen 11.30 Uhr ausgelöst. Die Feuerwehr Kaiserslautern rückte daher – wie bei diesen Brandmeldungen vorgeschrieben – standardmäßig mit einem Löschzug mit zwölf Mann Besatzung an, erklärte Dominik Gebhardt, Einsatzleiter der Feuerwehr Kaiserslautern. Vor Ort stellte sich dann heraus, dass ein Eingreifen der Wehrmänner nicht erforderlich war. In einer der Teeküchen war es offenbar bei der Zubereitung einer Mahlzeit zu einer Rauchentwicklung gekommen und die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Gegen 12 Uhr konnte die Wehr daher wieder abrücken.