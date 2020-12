Für Aufregung gesorgt hat am Freitagmittag kurzzeitig ein Polizeieinsatz in der Innenstadt. Passanten berichteten, in das Einkaufszentrum „K in Lautern“ werde niemand mehr hineingelassen, in der Fackelstraße standen Einsatzwagen. Das Ganze stellte sich aber schnell als Fehlalarm heraus. Ein Polizeisprecher erklärte, von einem Geschäft in der Fackelstraße sei ein Überfall gemeldet worden. Passiert war aber tatsächlich gar nichts. Wie sich herausstellte, handelte es sich um eine automatisierte Alarmauslösung. Die Polizei rückte daraufhin sofort wieder ab.