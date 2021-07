Die Fechtstellung ist auch aus dem Yoga bekannt. Dort heißt sie Krieger 1 bis 3 und ist eine Ganzkörperübung. Die Hauptarbeit machen zwar Füße, Beine, Gesäß und Körpermitte, aber auch die Arme sind bis in die Fingerspitzen aktiv. Die Fechtstellung trainiert Kraft, Koordination und Beweglichkeit, aber auch die Konzentrationsfähigkeit.

So geht’s

Der Fechter stellt sich entlang einer imaginären Gefechtslinie auf, wobei die Füße zunächst Ferse an Ferse in einem rechten Winkel zueinander stehen. Der Oberkörper ist und bleibt dabei aufrecht. Das Gewicht des Körpers sollte auf beide Beine gleichmäßig verteilt werden, was den Gleichgewichtssinn schult.

Mit dem Schritt nach vorn nähert sich der Fechter seinem Gegner. Dafür wird der vordere Fuß angehoben und nach vorne gesetzt. Die Ferse wird als erstes aufgesetzt, über sie wird abgerollt. Beim Schritt zurück beginnt der hintere Fuß und rollt über die Zehen und den vorderen Fußballen ab.

Wer es ausprobiert, spürt als erstes ganz deutlich die Außendrehung der Hüfte. 20 Mal mit dem rechten Bein nach vorne und wieder zurück und danach 20 Mal mit dem linken Bein nach vorne und zurück.

Tipp

Der Rechtshänder trainiert im Fechtsport immer auch die linke Fechtstellung – eine perfekte Übung für Stabilität und Koordination.

Termin

Wer weitere Übungen aus dem Fechtsport kennen lernen und ausprobieren möchte, den lädt die Fechtabteilung der TSG Kaiserslautern am 27. und 29. Juli in die TSG-Halle 1 ein. Zu den Olympischen Spielen wird das Fechten in all seinen Facetten vorgestellt. Anmeldung und Rückfragen bei Fechttrainer Johannes Krieger per E-Mail bis zum 25. Juli unter johannes.krieger@googlemail.com. Ein Corona- Schnelltest nicht älter als 24 Stunden oder ein Nachweis über vollständige Impfung sind zum Termin mitzubringen. Termine: Dienstag, 27. und Donnerstag, 29. Juli, 10 bis 12 Uhr, für Interessenten ab 60 Jahren, 15 bis 17 Uhr für Interessenten ab 25 Jahren, 19 bis 21 Uhr für Interessenten von 16 bis 24 Jahren.

DIE SERIE

Bewegungstipps

Wie lässt sich Bewegung in den Alltag integrieren, möglichst so, dass es auch noch Spaß macht? Jennifer Höning und Arice Sapountsis, die Bewegungsmanagerinnen der Initiative Land in Bewegung (land-in-bewegung.rlp.de), zuständig für die Stadt beziehungsweise den Kreis Kaiserslautern, geben dazu in der RHEINPFALZ Tipps.