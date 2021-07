Die TSG-Fechter Mariana Freitas de Oliveira und Johannes Krieger gewinnen mit ihrer Fecht-App im Wettbewerb „Innovative Projekte in der Coronazeit“ Bronze. Der Preis ist ein erster Baustein fürs Rollstuhlfechten.

18 Fechtvereine aus ganz Deutschland waren beim Wettbewerb „Innovative Projekte in der Coronazeit“ dabei. Ausgelobt hatte ihn die Gesellschaft zur Förderung des Deutschen Fechtsports. Die Fechtabteilung der TSG Kaiserslautern beteiligte sich mit der von Marina Freitas de Oliveira, aktive Fechterin und Jugendwartin, und Johannes Krieger, Fechttrainer, erstellten Fecht-App. Die beiden konnten nun am Olympia-Stützpunkt in Bonn die Bronzemedaille entgegennehmen.

Die Jury aus ehemaligen Spitzenfechtern und Olympioniken wählte den Dürener Fechtclub und das eingereichte Online-Fechttraining in Form von Gesellschaftsspielen wie etwa Mensch-ärgere-Dich-nicht auf Platz eins. Platz zwei ging an die SG Kaarst, die während Corona ein Metallgestell baute, um daran Fechtmaterial nach der Nutzung zu trocknen.

Der Zukunftsplan

Für die TSG-Fechter war Platz drei ein voller Erfolg, vor allem das damit verbundene Preisgeld in Höhe von 250 Euro kommt gut an. Hätte aber laut Johannes Krieger gerne noch ein bisschen höher sein dürfen. „Gerne hätten wir natürlich mit einer höheren Gewinnsumme unsere Fechtabteilung der TSG Kaiserslautern für die Zukunft ausgebaut“, so der Trainer, der das Thema Inklusion im Sport aufgreifen und zukünftig auch behinderten Menschen Zugang zum Fechtsport in Kaiserslautern in Form von Rollstuhlfechten ermöglichen will. „Wir werden weiter an diesem Zukunftsplan arbeiten“, hofft Krieger, bald einen großen Schritt in Richtung Rollstuhlfechten und Inklusion im Sport für Kaiserslautern gehen zu können. Deshalb sollen weitere Wettbewerbsteilnahmen und hoffentlich der eine oder andere weitere Erfolg folgen.

Was hat es nun mit der prämierten Fecht-App auf sich? Die App ermöglicht den Mitgliedern und Nachwuchsfechtern, mit dem Trainerteam jederzeit in Kontakt zu bleiben und zudem den aufbereiteten internationalen Fechtsport immer mit dem Handy dabeizuhaben. Auch gibt es über die App Zugang zum Podcast „Spitzenduell“, erstellt von der Jugendwartin und dem Trainer, zudem Trainingsvideos, ein Fechtquiz, Rezepte für Sportler und vieles mehr.

Noch kostenlos

Zurzeit ist die App aufgrund des Wettbewerbs noch öffentlich. „Interessenten dürfen sich gerne auf unserer App https://fechten-in-kaiserslautern.chayns.net/ umsehen und bei Fragen gerne an mich als Trainer herantreten“, so Krieger, der allerdings darauf verweist, dass die App demnächst zum Schutz des Fechtnachwuchses für Nichtmitglieder der Fechtabteilung wieder teilweise gesperrt wird.

Mariana Freitas de Oliveira, die gemeinsam mit Johannes Krieger die App erstellt und umgesetzt hat, wird sich in Zukunft aufgrund des bevorstehenden Abiturs 2022 von der Arbeit an der App zurückziehen. Aber es geht natürlich weiter, freut sich Krieger, dass Hanna Kuster, eine 20-jährige TSG-Studentenfechterin aus Speyer, die TSG-Fechtabteilung nun mit neuen Ideen und der Weiterentwicklung der App unterstützen wird.