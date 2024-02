Die FDP-Fraktion im Stadtrat möchte die Anzahl der Wahlplakate reduzieren. Vor allem will die FDP-Fraktionsvorsitzende Brigitta Röthig-Wentz nicht länger hinnehmen, dass sogenannte Doppelplakate, die vor allem an Verkehrsschildern und Laternenmasten gehängt werden, als nur ein Plakat gezählt werden. Ein Vorstoß in der Sache bei Oberbürgermeisterin Beate Kimmel blieb ohne Erfolg, wie Röthig-Wentz ausführte. Elke Franzreb, Leiterin des Referats Stadtentwicklung, habe ihr vielmehr mitgeteilt, dass von dieser Praxis auch bei den Wahlen am 9. Juni nicht abgewichen werden soll. Den Verweis darauf, dass die Parteien so kurzfristig nicht reagieren könnten, will die FDP-Frau nicht akzeptieren. „Parteien bestellen erfahrungsgemäß nicht vor Mitte März ihre Plakate. Ein Schreiben an alle Parteien, in dem auf die bisherige falsche Auslegung hingewiesen würde, wäre ausreichend, um Schaden abzuwenden“, argumentiert sie.

„Verärgerung der Bevölkerung ist programmiert“

„Die Stadtverwaltung verstößt gegen ihre eigene Satzung“, ärgert sich Röthig-Wentz. Demnach ist die Anzahl der Wahlplakate in Kaiserslautern pro Partei und Wahl bei 1000 Stück gedeckelt. Laut der FDP-Chefin beschweren sich immer häufiger Bürger über die stetig steigende Anzahl von Plakaten. „Mit Europa-, Bezirkstags- und der Stadtratswahl finden am 9. Juni drei Wahlen an einem Tag statt. Bei der gestiegenen Anzahl von Parteien und Wählergruppen ist davon auszugehen, dass die Stadt während des Wahlkampfes mit Plakaten regelrecht überflutet wird.“ Das diene weder den einzelnen Parteien, noch dem Stadtbild. Die Verärgerung der Bevölkerung sei programmiert.