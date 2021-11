„Was Ordnung und Sauberkeit anbelangt hat die Initiative Sicheres Kaiserslautern – Sika – versagt“, stellt Brigitta Röthig-Wentz, Vorsitzende der FDP-Stadtratsfraktion, fest.

Von einer sauberen und ordentlichen Innenstadt könne nicht die Rede sein. „Dies ist kein subjektives Empfinden. Es ist die Realität in Kaiserslautern“, heißt es in der Pressemitteilung der Liberalen. „Die Kriminalstatistik mag – im Vergleich zu anderen Städten – durchaus positiv sein“, so die FDP, „bei Ordnung und Sauberkeit sieht es jedoch anders aus.“

Ein aufmerksamer Gang durch die City reiche, um die Missstände bei Ordnung und Sauberkeit zu sehen. Verkotete Hauswände, Erbrochenes, Verpackungen, Kaugummireste und vieles mehr fänden sich insbesondere um Rathaus und Mall. Selbst Mülleimer der Stadtbildpflege seien verschmiert und verschmutzt. Offensichtlich würden nur die Müllsäcke getauscht – ohne die Müllbehälter selbst zu säubern. Das sei nicht in akzeptabel. „Wenn ich mein Eigentum nicht in Ordnung halte, dann kann ich das auch nicht von anderen erwarten“, sagt Röthig-Wentz.

Die von Stadt und Polizei angekündigte wissenschaftliche Studie zu Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit sei begrüßenswert. Bis Ergebnisse dazu vorliegen wird es jedoch noch einige Zeit dauern. „Die darf nicht tatenlos verstreichen“, fordert Röthig-Wentz: „Parallel sollte sich die Verwaltung über ordnungspolitische Maßnahmen, wie Bußgelder, Gedanken machen.“