Die Mitglieder der aktuellen Stadtratsfraktion führen die Liste der FDP für die Kommunalwahl an. Brigitta Röthig-Wentz, Dietmar Theißinger und Eva Lenz wurden beim Parteitag der Liberalen am Dienstagabend im Bremerhof auf die Listenplätze eins bis drei gewählt. Der Fraktion sei es gelungen, bei den Themen Sicherheit und Sauberkeit starke Akzente zu setzen, das wolle man fortführen.

„Anfangs hat man mir Populismus vorgeworfen“, sagte Brigitta Röthig-Wentz mit Blick auf die Diskussion um Sicherheit und Sauberkeit in der Stadt. So würde man die Stadt nur schlecht reden, habe es geheißen. Das habe sie nicht davon abgehalten, im Rat den Finger in die Wunde zu legen, sagte die Fraktions- und Kreisvorsitzende der FDP am Dienstag. Die Rückmeldungen der Bürger hätten gezeigt, dass diese Themen die Kaiserslauterer umtreiben. Inzwischen habe sich bei der Sauberkeit einiges verbessert, „aber die Sicherheit ist nach wie vor ein Problem“, so Röthig-Wentz. Auch die Umgestaltung des Platzes zwischen Pfalztheater und Rathaus will die FDP weiter vorantreiben. Sportgeräte für Erwachsene, ein Spielplatz und viele Sitzmöglichkeiten sollen den Platz aufwerten. Stärker nutzen müsse Kaiserslautern den Wirtschaftsfaktor Tourismus. Sie würde es begrüßen, wenn dieser Bereich bei der Wirtschaftsförderung angegliedert werde. Stolz sei man darauf, dass man für das Quartier am Adolph-Kolping-Platz eine Erhaltungssatzung erwirken konnte, nachdem es in der Stadt immer wieder Bausünden gegeben habe. Wohnraum sei in Kaiserslautern knapp, so Röthig-Wentz, auch höherpreisiger Wohnraum, etwa für Chefärzte des Westpfalz-Klinikums. Wer solchen Wohnraum suche, ziehe immer öfter in den Landkreis. „Deshalb müssen wir über eine Arrondierung von Neubaugebieten nachdenken“, forderte die Fraktionsvorsitzende, die von den 14 anwesenden Mitgliedern einstimmig auf Listenplatz eins gewählt wurde.

Theißinger: „Stadt steht hinter Klinikum“

Stadtverbandsvorsitzender Dietmar Theißinger knüpfte an das Thema Wohnraum an. Er habe eine Wohnung in seinem Elternhaus auf dem Kotten über Immoscout angeboten und binnen einer Woche 180 Anfragen erhalten. Das verdeutliche, wie dringend der Handlungsbedarf sei. Für seine Fraktion habe er sich im Stadtrat insbesondere um das Westpfalz-Klinikum gekümmert, so der Mediziner. „Das Westpfalz-Klinikum hat die Unterstützung der Stadt und der Kreise“, unterstrich Theißinger. Er hoffe, dass das Sanierungskonzept greife. Ziel müsse es sein, dass die Klinik nicht zu einem Dauersanierungsfall werde, sondern aus eigener Kraft bestehen kann. Das Land müsse steuernd eingreifen. Die Westpfalz habe schon jetzt eine geringere Bettenversorgung je 100.000 Einwohner als beispielsweise die Vorderpfalz. „Man darf ein Gebiet nicht ganz fallen lassen“, so Theißinger, den die Anwesenden ebenfalls einstimmig auf Platz zwei wählten. Eva Lenz wurde in Abwesenheit bei einer Gegenstimme auf Platz drei der Liste gewählt. Sie sei mit ihrer Erfahrung ungemein wichtig für die Fraktion, sagte Theißinger.

FDP arbeitet mit Mehrfachnennungen auf der Liste

Simon Bauer erhielt Listenplatz vier. Er wolle sich für mehr Pragmatismus einsetzen, so Bauer, der dafür warb beim Thema Sicherheit und Sauberkeit ins Handeln zu kommen. Elisabeth Niegemann, die sich im Seniorenbeirat engagiert, kandidiert auf Listenplatz fünf. Rang sechs ging an Jana Lambur, die bei der Bundestagswahl 2021 als Direktkandidatin der FDP angetreten war. Sie warb dafür, die Universität zu stärken und einer Erweiterung aufgeschlossen gegenüber zu stehen.

Die Mitglieder sprachen sich einstimmig dafür aus, auf der Liste mit Mehrfachnennungen zu arbeiten. So werden die Plätze eins bis drei dreifach gewichtet, die Plätze 4 bis 24 doppelt, die Plätze 25 bis 32 einfach, wobei die letzten drei Plätze Ersatzkandidaten sind, sollten Bewerber davor ausfallen.

Die Liste (erste 20 Plätze)

1. Brigitta Röthig-Wentz, 2. Dietmar Theißinger, 3. Eva Lenz, 4. Simon Bauer, 5. Elisabeth Niegemann, 6. Jana Lambur, 7. Christian Kopp, 8. Claudia Ritter-Sittinger, 9. Philipp Adam, 10. Caglar Yakut, 11. Doris Hund, 12. Peter Lenz, 13. Mehmet Yapar, 14. Steffi Schüler, 15. Daniela DeSchutter-Theißinger, 16. Antonia Miecke, 17. Michael Herrig, 18. Andrea Eicher, 19. Uli Höhn, 20. Andrea Kuhn